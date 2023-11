Hamas zaprasza Elona Muska do odwiedzenia Strefy Gazy. Miliarder nie skorzysta

Wysoki rangą urzędnik Hamasu zaprosił amerykańskiego miliardera Elona Muska do odwiedzenia palestyńskiej Strefy Gazy, aby zobaczyć skalę zniszczeń do jakich doprowadziły bombardowania przeprowadzone przez Izrael. Miliarder odpowiedział, że to zbyt niebezpieczne.