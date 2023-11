Rosja chce mieć taką samą broń, jak Ukraina

- Nie będziemy musieli posyłać jakichś dużych okrętów, tam będą działać lekkie, bezzałogowe drony (morskie). Ale w razie czego one będą demonstrowały siłę poprzez jakieś detonacje – grozi Matwijczuk.

Rosyjska flota z dronami na bazie "bezzałogowego kutra"

Wszystko wskazuje na to, że rosyjskie morskie drony będą budowane na bazie „bezzałogowego kutra Wizir”. Jednostkę po raz pierwszy przedstawił na sierpniowej wystawie Armia-2023 Kingisepskij Zakład Budowy Maszyn z Petersburga.

Według producenta Wizir ma zasięg do 600 kilometrów, ale przy małych prędkościach. Można go rozpędzić do 80 km/h, ale wtedy pływa nie dalej niż 200 kilometrów.

Przedstawiony na wystawie Wizir to dość duża jednostka, znacznie większa od znanych ukraińskich dronów morskich. Może zabierać na pokład desant, przewozić zaopatrzenie lub zostać uzbrojony w karabiny maszynowe, a nawet wyrzutnię lekkich rakiet. Do zwalczania dronów powietrznych można go wyposażyć w urządzenie do wystrzeliwania siatki, w jaką one są łapane lub w środki walki radioelektronicznej.

Misje samobójcze

Ponieważ wyposażona jest w specjalny automatyczny system nawigacyjny jednostka może samodzielność przewozić np. desant, a potem wracać do bazy lub do wyznaczonego wcześniej miejsca.