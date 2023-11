Izrael mówi o okupacji Strefy Gazy. USA ostrzegają przed takim krokiem

Kirby wskazał jednocześnie wyraźny obszar porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem: całkowite usunięcie Hamasu z tego terytorium.

- Jedną rzeczą, co do której nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, jest to, że Hamas nie może być częścią tego równania - stwierdził. - Nie możemy wrócić do 6 października - dodał.

Według izraelskich urzędników, od czasu niespodziewanego ataku terrorystycznego przeprowadzonego przez Hamas 7 października, w Izraelu zginęło co najmniej 1400 osób, a 6900 zostało rannych. W sąsiedniej Strefie Gazy, gdzie wojska Izraela prowadzą działania operacyjne, zginęło ponad 10 000 osób, a prawie 26 000 zostało rannych. Takie informacje przekazało Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy zarządzanego przez Hamas.