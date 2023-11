Armia izraelska otoczyła Gazę. "Żołnierze zabijają terrorystów w zwarciu"

Od ponad 100 lat archeolodzy odkopują szczątki prehistorycznych psów. Dowiedli, że były to pierwsze zwierzęta udomowione przez człowieka i że nastąpiło to już w epoce lodowej, gdy jaskiniowcy polowali na mamuty. Jednak wciąż nie wiadomo, kiedy konkretnie to się wydarzyło, ani gdzie i jak.