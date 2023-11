Obcokrajowcy i ranni opuszczają Strefę Gazy. Zawarto porozumienie

We wtorek wieczorem, wkrótce po tym, jak rebelianci Huti w Jemenie przyznali się do odpowiedzialności za ataki przeprowadzone z tego kraju na Izrael, Jemen wypowiedział Izraelowi wojnę - informuje półoficjalna irańska agencja Mehr. Nie uściśla, że to Huti, a nie władze kraju zaatakowały Izrael.