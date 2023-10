Uczestnicy festiwalu, dzieci, żołnierze: Co wiadomo o ludziach pojmanych przez Hamas?

Polska powinna wspierać Izrael dlatego, że mamy do czynienia z Hamasem – strukturą, która pozyskała serca Palestyńczyków działalnością społeczną, ale jednocześnie to jest organizacja terrorystyczna. Nikt nie spodziewał się tego ataku, co jest zdumiewające. Myślę, że pod tym kryje się jakieś dno - powiedział n antenie Radia Plus były premier Leszek Miller.