Metodyczne ataki w półwysep krymski

Jednak część zachodnich ekspertów podważa celowość tak masowych ataków na półwysep, uważając, że skoro walki na lądzie toczą się w innym miejscu, to tam należy się koncentrować. – Krym to decydujący teren tej wojny, dlatego należy go uczynić nie do obrony dla rosyjskiej armii – odpowiadał były dowódca amerykańskich wojsk w Europie gen. Ben Hodges.

Starcia koncentrują się zaś w okolicach Bachmutu i koło Werbowego (na drodze do okupowanego Tokmaku). W tym ostatnim miejscu Ukraińcom udało się sforsować „linię Surowikina” – pas umocnień zbudowanych na przełomie roku i nazwanych na część ówczesnego dowódcy rosyjskiej armii inwazyjnej. Eksperci wskazują jednak, że nie oznacza to jeszcze przełamania rosyjskiej obrony, bo poza pierwszą linią są kolejne, które mogą obsadzić cofający się Rosjanie. Na razie jednak nawet się nie cofali, ale cały poprzedni tydzień prowadzili zajadłe kontrataki, bez rezultatu.

Podobnie w rejonie Bachmutu. Tam Ukraińcy wyzwolili trzy wioski na południe od miasta i utknęli na wysokim nasypie kolejowym, który bardzo utrudnia im dalszy marsz na wschód. Rosjanie próbują odbić te miejscowości, ale ponieważ też nie mogą sforsować nasypu, atakują z lasów na północy (oddzielających wyzwolone miejscowości od samego miasta) i od południa. Ukraińcy odpierają po kilka–kilkanaście ataków dziennie.

„W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy rosyjska armia w Ukrainie udowodniła, że potrafi się zajadle bronić. Ale w ataku nadal demonstruje minimalne umiejętności. Dowódcy nie dają sobie rady z koordynacją działań różnych rodzajów wojsk, nie umieją skoncentrować odpowiednich zapasów amunicji” – podsumował te ataki brytyjski wywiad.

Tymczasem Ukraińcy atakują z powietrza nie tylko okupowany Krym, ale i miasta rosyjskie: Briańsk, Tułę, Kursk. W tym ostatnim trafili lotnisko wojskowe, na którym znów zginęła duża grupa wyższych rangą oficerów. Przyjechali obejrzeć skutki nalotu i w tym momencie nastąpiła eksplozja amunicji w jednym z trafionych wcześniej samolotów.