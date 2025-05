W ciągu kilku lat dwóch znanych aktorów Rob McElhenney i Ryan Reynolds zrobiło z podupadającego klubu piłkarskiego organizację, która rozbija kolejne szklane sufity. Zarządzane przez nich Wrexham AFC właśnie awansowało do Championship, na drugi poziom rozgrywkowy w Anglii, skąd już tylko krok do wkroczenia na największą światową scenę, czyli do Premier League. Być może ten krok będzie najtrudniej wykonać, bo rywale są niezwykle mocni, bogaci i doświadczeni, ale klub z małego walijskiego miasta już i tak napisał piękną historię (trzy awanse z rzędu jeszcze nikomu na Wyspach się nie przytrafiły), w dodatku wykraczającą daleko poza futbol.