Na Krymie miało też dojść do dużego cyberataku. Informacje takie przekazuje Kriuczkow, który skalę ataku nazwał "bezprecedensową". Do przerw w dostępie do internetu ma dochodzić na całym półwyspie.

W czwartek Ukraińcy zaatakowali lotnisko Saki

W czwartek Rosjanie informowali o odparciu ataku 19 dronów na Krym. Tymczasem strona ukraińska poinformowała, że w czasie, gdy rosyjska obrona powietrzna była związana walką z dronami, rakiety Neptun trafiły w cele na lotnisku Saki.



W czasie tamtego ataku Razwożajew zaprzeczał doniesieniom, jakoby ukraińskie drony pojawiły się także nad Krymem.