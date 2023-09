"NYT": Wyzwolenie Bachmutu obsesją Zełenskiego? Tak sądzą urzędnicy USA

Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas swojej wizyty w Waszyngtonie przewidywał, że Siły Zbrojne wyzwolą Bachmut do końca roku, co wskazuje na różnicę w stanowiskach Ukrainy i USA dotyczących kontrofensywy – pisze „The New York Times” .