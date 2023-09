Wojna: Ukraińcy niszczą sztaby, Rosjanie – stacje transformatorowe

Od września ubiegłego roku do marca obecnego Rosja prowadziła kampanię powietrzną przeciw ukraińskiej energetyce. W grudniu udało jej się nawet doprowadzić sieć energetyczną do stanu krytycznego, ale ostatecznie przegrała z powodu wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, a Ukraińcy nie zamarzli zimą.

- Teraz można już robić pewne prognozy, że obiekty sektora energetyczno-cieplnego znów będą a celowniku. Musimy się do tego szykować, już jest jesień, wkrótce zacznie się sezon grzewczy – uprzedzał rzecznik ukraińskiego lotnictwa, płk Juryj Ihnat.

„Obecne lato jakby zatarło w pamięci wspomnienie najciemniejszej zimy w historii Ukrainy. (…) Ale między „wtedy” i „teraz” jest ogromna różnica. Wtedy na przykład rosyjska propaganda wyjaśniała uderzenia w naszą energetykę zemstą za atak na most Krymski. Teraz nawet nie wysilają się na ogłaszanie przyczyn ataków na cywilne obiekty. Jasne jest, że Rosja robi to, co robi bo może to robić” – opisał sytuację ukraiński dziennikarz Swiatosław Chomenko.

Groźba odwetu na rosyjskiej sieci energetycznej

Ale – jak mówią na Ukrainie – „w tę grę można grać we dwójkę”. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, gen. Kyryło Budanow już zapowiedział, że armia jest gotowa do ataków na cywilną infrastrukturę. – Niech tylko zaczną, dostaną odpowiedź – ostrzegł w wywiadzie dla The Economist.

Na razie Ukraińcy atakują jednak z powietrza cele wojskowe, zadając Rosjanom dotkliwe straty. W ciągu dwóch dni zniszczyli sztab 7 dywizji desantowej, zapasowe stanowisko dowodzenia Floty Czarnomorskiej (gdzie podobno odbywała się jakaś narada na wysokim szczeblu) i uderzyli w lotnisko w Sakach koło Eupatorii.