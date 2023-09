Think tank: Trzy rosyjskie brygady tracą zdolności bojowe

ISW zauważa, że rosyjskie wojska broniące Kliszczijiwki i Andrijiwki musiały ponieść duże straty i trudno będzie im odzyskać pełne zdolności bojowe co może umożliwić Ukrainie dalsze postępy na południe od Bachmutu. Na razie nie ma jednak - jak pisze think tank - przesłanek, by uważać, że wyzwolenie obu wsi zwiększa prawdopodobieństwo ukraińskiego natarcia na południe od Bachmutu w głąb rosyjskich pozycji.



Think tank odnotowuje przy tym, że ukraińskie sukcesy na bachmuckim kierunku natarcia, podobnie jak przełamanie pierwszej linii obrony na niektórych odcinkach frontu w obwodzie zaporoskim oznaczają, że rosyjskie jednostki na tych odcinkach poniosły duże straty.



Rosjanie będą musieli rzucić w rejon Bachmutu nowe elitarne formacje?

W rejonie Bachmutu - jak twierdził generał Syrski - Ukraińcy mieli pozbawić w pełni zdolności bojowych pododdziały z 72. Brygady Zmotoryzowanej, 31. Gwardyjskiej Brygady Sił Powietrzno-Desantowych oraz 83. Gwardyjskiej Brygady Sił Powietrzno-Desantowych w czasie walk o Kliszczijiwkę i Andrijiwkę.



Dowódca rosyjskiego batalionu "Wostok", Aleksandr Chodakowski twierdzi, że dowódca 31 Brygady Powietrzno-Desantowej zginął w walkach.



Zdolności bojowych została prawdopodobnie pozbawiona 72. Brygada, choć - jak zaznacza ISW - dokładny poziom strat 31. i 72. Brygady nie jest znany. Obie formacje brały udział w kontratakach i próbie odparcia ukraińskiego natarcia w rejonie Bachmutu i prawdopodobnie w toku tych walk poniosły duże straty.