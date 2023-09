Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 569 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski poinformował, że minister obrony Ukrainy wraz z komisarzem Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka pracuje nad powołaniem rzecznika praw żołnierzy.

W lutym 2022 roku, na początku rosyjskiej inwazji, w walkach na Ukrainie miał zginąć płk Konstantin Zizewskij, który dowodził wówczas Pułkiem.

Dowódca Pułku zginął w dniu, gdy jednostka straciła 49 żołnierzy

Mjr Wasilij Popow, który miał niedawno zastąpić Piotra Popowa na stanowisku dowódcy jednostki wchodzącej w skład elitarnej 7. Dywizji Powietrzno-Desantowej, miał zginąć w walkach w nocy 10 września 2023 roku, w rejonie wsi Staromajorski w obwodzie donieckim.



10 września 247. Pułk miał - według doniesień - stracić w walkach 49 żołnierzy.



Pododdziały 247. Pułku operują obecnie na pograniczu obwodu donieckiego i zaporoskiego, czyli na jednym z kierunków ukraińskiej kontrofensywy (to tzw. odcinek berdiański). Według ISW Rosjanie wykorzystują wojska powietrzno-desantowe do prowadzenia ograniczonych kontrataków na kluczowych odcinkach frontu. "Śmierć Wasilija Popowa potwierdza ocenę ISW, że kontrataki te prawdopodobnie dodatkowo wyczerpują te jednostki" - czytamy w analizie think tanku.