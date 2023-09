Generał odpowiedzialny za obronę powietrzną w Moskwie został aresztowany

Łapówka dla generała w zamian za tereny na przedmieściach Moskwy

Następnie przekazała 500 tys. rubli przez pośrednika generałowi dowódcy 4 Dywizji Obrony Powietrznej, który według śledczych działał na polecenie Ogienki.

Jednocześnie 500 tysięcy rubli było częścią łącznej kwoty 30 milionów rubli, za którą wojsko zgodziło się przeznaczyć grunty pod zabudowę w miastach Dołgoprudnyj i Łobnia na przedmieściach Moskwy.

Dowódca 4 Dywizji Obrony Powietrznej, generał Dmitrij Bielacki częściowo przyznał się do winy i poprosił o zawarcie z nim ugody o współpracy. W związku z tym, według "Kommiersanta", został przeniesiony do aresztu domowego.

Ogienko kategorycznie zaprzecza swojemu udziałowi w sprawie. Grozi mu od 8 do 15 lat więzienia. Wysyłając go do aresztu śledczego, sąd uznał, że generał miał "rozległe powiązania wśród urzędników władz wojskowych rosyjskiego Ministerstwa Obrony" i może wpływać na świadków. W areszcie tymczasowym został umieszczony do 27 listopada

W ramach śledztwa rozpoczęto inwentaryzację gruntów przydzielonych 1 Armii Obrony Powietrznej. Organy ścigania zakładają, że niektóre z tych gruntów mogły zostać sprzedane za łapówki. Pod kątem łapówek sprawdzani są również inni przedstawiciele dowództwa wojsk obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.