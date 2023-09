Ukraina wciąż w natarciu. Czy rosyjskiej armii zacznie brakować opon?

Rosyjskie źródła: Rosyjska armia ma problem z oponami

W raporcie ISW czytamy też, że rosyjski przemysł obronny mierzy się z coraz większymi wyzwaniami jeśli chodzi o dostawy uzbrojenia.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińcy nacierają na południu, Rosjanom brakuje amunicji artyleryjskiej Rosyjskie źródła twierdzą, że rosyjskim siłom na Ukrainie brakuje wystarczających środków do prowadzenia ognia kontrbateryjnego oraz wystarczającej ilości amunicji artyleryjskiej wobec działań ofensywnych podejmowanych przez ukraińską armię - pisze w najnowszej analizie think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Przedstawiciel Głównego Wydziału Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, Andrij Jusow, mówił 6 września, że Rosja jest w stanie produkować jedynie "dziesiątki" pocisków Kalibr i jeszcze mniejszą liczbę pocisków Iskander co miesiąc, co uniemożliwia Rosji odbudowę zapasów pocisków do stanu sprzed inwazji na Ukrainę.



Jusow mówił też, że Rosja ma problemy z pozyskaniem nowoczesnego sprzętu optycznego, elektroniki, chipów i obwodów a import w ramach "szarej strefy" i przemyt nie zaspokajają w pełni potrzeb rosyjskiego przemysłu obronnego.



Tymczasem rosyjskie źródła podają, że rosyjski przemysł obronny nie jest w stanie zapewnić wystarczającej ilości wyrobów z gumy, przez co nie sposób zapewnić wymiany opon w pojazdach wojskowych kluczowych dla prowadzenia działań na froncie.



Doniesienia te wskazują, że coraz bardziej zużyte opony pojazdów kołowych utrudniają im poruszanie się w niesprzyjających warunkach pogodowych (przy opadach deszczu lub przymrozkach).