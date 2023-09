Zbiegły rosyjski pilot helikoptera otrzyma wysoką nagrodę pieniężną

W osobnym poście na Telegramie ukraiński wywiad poinformował, że 28-letni pilot także wzywa teraz innych Rosjan, aby poszli za jego przykładem.

"Ukraina wygra wojnę, bo jej naród jest zjednoczony"

Nowe szczegóły operacji specjalnej Kuźminow ujawnił na konferencji prasowej 5 września, twierdząc, że o możliwości poddania się z helikopterem po raz pierwszy usłyszał od policji. Następnie w operację zaangażował się wywiad obrony.

W komentarzach przekazanych przez departament wywiadu pilot stwierdził, że leciał „na bardzo małej wysokości w trybie ciszy radiowej”.

- Nikt nie wiedział, o co chodzi. Najwyraźniej przez trzy do czterech dni nikt nie rozumiał, co się stało. Poleciałem pomyślnie i wylądowałem - mówił.

Rosjanin dodał, że tę wojnę wygrają Ukraińcy, bo są zjednoczeni.



