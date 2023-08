W nocy z 3 na 4 sierpnia ukraiński dron morski uderzył w rosyjski okręt desantowy Oleniegorskij Gorniak. Według rzecznika wywiadu obronnego Ukrainy, Andrija Jusowa, uszkodzenia okrętu są bardzo znaczące. W ocenie ukraińskiej armii jednostka w najbliższej przyszłości nie będzie nadawał się do użytku.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że zdjęcia statku pokazują, że przechyla się on o 30-40 stopni, co wskazuje, że kilka komór zostało przebitych przez uderzenie drona lub że wysiłki załogi mające na celu naprawę uszkodzeń były nieskuteczne. Ministerstwo poinformowało również, że Oleniegorskij Gorniak należy do rosyjskiej Floty Północnej, ale ostatnio przewoził ładunki wojskowe i cywilne między Rosją a okupowanym Krymem z powodu przerwania mostu Kerczeńskiego.

"Poprzednie ukraińskie działania w zakresie zakłócania skupiały się przede wszystkim na rosyjskich celach wojskowych na lądzie, ale wydaje się, że siły ukraińskie rozszerzają teraz swoje próby, aby objąć nimi cele morskie" - ocenia amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).