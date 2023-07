Morawiecki: Wagnerowcy będą starali się wniknąć do Polski

- Z ostatnich doniesień wynika, iż jedna z grup wagnerowców, licząca około stu najemników, przybyła do Grodna, leżącego w pobliżu Przesmyku Suwalskiego - poinformował premier podczas briefingu w zakładzie zbrojeniowym "Bumar-Łabędy" w Gliwicach.

- To krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium - podkreślił Mateusz Morawiecki. - Będą pewnie przebrani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę. Przypuszczalnie będą starali się też wniknąć do Polski, udając nielegalnych imigrantów, a to stwarza dodatkowe ryzyka - dodał.

Premier powiedział, że już od dwóch lat Polska ma do czynienia z permanentnym atakiem na granicę, a tylko w tym roku było 16 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia przez imigrantów, "których ściągają Władimir Putin i Alaksander Łukaszenka i chcą przepchać do Polski".