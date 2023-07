„Na północ od szosy (z Mariupola na Krym) trwają walki, w różnych miejscach od 70 do 100 km” – ostrzega niezależny, rosyjski portal Ważnyje Istorii. Według jego obliczeń, w czerwcu sama trasa była ostrzeliwana przez ukraińską armię ponad 20 razy, a w lipcu intensywność ostrzałów nie zmniejszyła się.

„Odpowiedzialny rząd nie polecałyby jej” – podsumował amerykański Institute for the Study of War zachowanie rosyjskich władz.

Rosyjscy turyści na Krymie: Most uszkodzony, urlop zniszczony

„Wiozłem ludzi na walizkach – panika w oczach. Most uszkodzony, urlop zniszczony, uciekają (z półwyspu) przed terminem. Zamiast plaży zaporoskie stepy, posterunki wojskowe, rewizje, wóz pancerny pyrka przed nami. (…) Mówię im, żebyśmy zatrzymali się coś zjeść. A oni: nie, nie, wieź nas szybciej. W Berdiańsku i tak się zatrzymałem, żreć mi się chciało. A oni wychodzą, rozglądają się i mówią, że tu strasznie jest. Ale to oni trzęsą się ze strachu, ja to z Mariupola jestem, do wszystkiego przywykłem. No i co tu strasznego, przecież Berdiańska nie ostrzeliwano od początku miesiąca” – opowiadał miejscowy kierowca niezależnej "Nowoj Gaziecie".

Właściciele hoteli i kwater na Krymie szacują, że na półwysep przyjedzie 1,5-2 mln turystów mniej niż zwykle. Jednak już dzień po ukraińskim ataku na most Rosjanie zaczęli odnawiać rezerwacje na wypoczynek na półwyspie. Ale firmy turystyczne uprzedzają, że przyjadą ci, którzy wcześniej zamawiali miejsca, a nowych rezerwacji już nie będzie.

Jednak te wszystkie straty obliczano po uszkodzeniu Mostu Krymskiego, nim eksplodował skład z amunicją w Kirowskoje. Teraz chętnych będzie zapewne jeszcze mniej.