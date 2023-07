Krym: Pożar na poligonie. Władze ewakuują ponad 2 tysiące osób

Rankiem 18 lipca okupacyjne władze Krymu informowały o strąceniu 28 ukraińskich dronów zmierzających w stronę celów na Krymie.

Dzień wcześniej doszło do uszkodzenia Mostu Krymskiego. Według Rosjan most zaatakowali Ukraińcy, wykorzystując do tego drony morskie. W wyniku ataku uszkodzone zostało jedno przęsło mostu.

Rosja nielegalnie okupuje Krym od 2014 roku. Ukraina stawia sobie za cel odzyskanie kontroli nad tym półwyspem.



Instytut Studiów nad Wojną, think tank z USA, pisząc o skutkach uszkodzenia Mostu Krymskiego zwracał uwagę, że utrudni to zaopatrzenie rosyjskich wojsk walczących na południu Ukrainy. Ukraińskie wojska regularnie przeprowadzają ataki na zaplecze rosyjskiej armii, biorąc za cel składy amunicji, punkty dowodzenia i szlaki komunikacyjne.