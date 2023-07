Front w Ukrainie: kto tu atakuje, a kto się broni

Grupa Gremi Media odnotowała rekordowe wzrosty wyników online, osiągając najwyższy wynik w swojej dotychczasowej działalności. Według najnowszego raportu Mediapanel w czerwcu bieżącego roku liczba realnych użytkowników (RU) osiągnęła liczbę ponad 6,2 miliona, co stanowi aż +97 proc. wzrost w porównaniu do czerwca ubiegłego roku. Jest to niewątpliwie efekt intensywnych inwestycji i działań cyfryzacyjnych Grupy, które przyczyniły się do wzrostu dynamiki, zachowując jednocześnie wysoką jakość treści.