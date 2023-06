Aresztowanie Surowikina. Aleksander Kwaśniewski: Prigożyn musi uważać na to, co je

Dodał, że okazałoby się, że Prigożyn nie działał sam, a jego celem było "aresztowanie, a przynajmniej doprowadzenie do dymisji" ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego gen. Walerija Gierasimowa oraz "prawdopodobnie zastąpienie" ich "takimi ludźmi jak Surowikin".

- Jeżeli to jest prawda, to można uznać, że znamy trochę tła czy tajemnicy tego, co się wydarzyło - podkreślił.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank: Zmiana na stanowisku dowodzącego wojskami Rosji na Ukrainie? Pojawiają się doniesienia, że porozumienie wynegocjowane przez Aleksandra Łukaszenkę, które zakończyło zbrojną rebelię Jewgienija Prigożyna w Rosji, nadal nie przybrało ostatecznego kształtu i toczą się negocjacje w jego sprawie - pisze w najnowszym raporcie think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

"Jeżeli Putin pójdzie w czystkę w wojsku, to idzie po polu minowym"

Były prezydent został zapytany, czy na Kremlu wybuchła panika. - Jeżeli tak było, że Prigożyn miał popleczników w strukturach wojska i władzy, to dla Putina to jest sprawa poważna, tzn. on widzi, że jego władza jest podważana i że jest budowana jakaś alternatywa - ocenił.

- Nie wiemy, będziemy się pewnie dowiadywać z czasem, jaką rolę odegrało tu FSB, czyli tajne służby. FSB to struktura, która zawsze ma kilka alternatywnych projektów - dodał.

- Zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli Putin pójdzie w czystkę w wojsku, to idzie po polu minowym, dlatego że nie wierzę w to, żeby wojskowi tak spokojnie czekali aż będą jechać do Lefortowa (więzienie w Moskwie - red.) i po kolei będą aresztowani - mówił Kwaśniewski. Wyraził pogląd, że "dalszy ciąg wewnątrz samego wojska" byłby dla Putina "niezwykle" niebezpieczny.