Siły ukraińskie wyzwoliły tereny w pobliżu Krasnohoriwki okupowane od 2014 r.

Ale mimo przewidywań ekspertów ataki na froncie cały czas trwają, a ukraińskie oddziały posuwają się do przodu, jednak tylko o kilkaset metrów dziennie. Przy tym naciera jedynie niewielka część jednostek przygotowanych do kontrataku. Pozostałe czekają w rezerwie, aż w jakimś miejscu frontu dojdzie do przerwania rosyjskiej obrony.