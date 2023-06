Odpowiadając na pytanie, dlaczego Rosjanie tego nie robią, Putin stwierdził: „Jest ich wiele (powodów – red.). Powiem później”. Ale do sprawy publicznie już nie wrócił.



- Ale możemy to zrobić. Wszyscy to rozumieją. Wszyscy tylko czekają, aż zaczniemy naciskać guziki (aby użyć broni jądrowej – red.), ale nie ma takiej potrzeby. To jest pierwszy powód – nie ma takiej potrzeby, ponieważ wróg nie ma sukcesów na froncie - powiedział.

Pieskow wyjaśnił Putina

Zdaniem Putina ataki na rosyjskie terytorium mają na celu sprowokowanie Rosji do odwetu, aby inni mogli „wytykać nas palcami i mówić: »patrzcie, jacy oni są źli« i zwracać na to uwagę wszystkim naszym partnerom”. Groził też, że jeśli Ukraina otrzyma myśliwce F-16, ale będą one stacjonować poza jej granicami, rosyjskie wojsko rozważy opcje zniszczenia tych samolotów. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wyjaśniał później, że jeśli ukraińskie F-16 będą operować z lotnisk poza Ukrainą, to Rosja będzie próbowała je zniszczyć tylko nad Ukrainą.



Putin ostrzegł też, że F-16 „będą płonąć tak samo, jak czołgi Leopard na Ukrainie”, choć do tej pory sami Rosjanie udostępnili zaledwie jedno nagranie, na którym prawdopodobnie widać zniszczenie jednego leoparda.

USA: Rosja nie szykuje się do użycia broni atomowej

Biały Dom w środę poinformował, że nic nie wskazuje na to, by Moskwa przygotowywała się do użycia broni jądrowej. Przedstawiciele amerykańskiej administracji nie potwierdzali również żadnego ruchu broni jądrowej w Rosji, który wskazywałby, że zmierzają na Białoruś.