Zastępca szefa Głównego Wydziału Operacyjnego ukraińskiego Sztabu Generalnego, gen. Ołeksij Hromow poinformował, że Ukraińcy, od początku kontrofensywy, posunęli się o 3 km naprzód w rejonie miejscowości Mała Tokmaczka, w zachodniej części obwodu zaporoskiego i 7 km naprzód w rejonie miejscowości Wełyka Nowosiłka, na styku obwodów zaporoskiego i donieckiego.

W tym czasie Ukraińcy mieli wyzwolić siedem miejscowości w rejonie prowadzonych działań.

Tymczasem doradca szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak zarzuca rosyjskim propagandystom "kłamstwa" na temat przebiegu kontrofensywy, podkreśla też, że anonimowi "europejscy czy amerykańscy" urzędnicy znajdujący się tysiące kilometrów od Ukrainy "nic stamtąd nie widzą".



Według Podolaka ukraińskie siły nie zaczęły jeszcze kontrofensywy "jako takiej", choć przyznał on, że Ukraińcy prowadzą działania ofensywne.



Jest to zgodne z oceną ISW, które uważa, że podejmowane dotychczas przez Ukraińców działania ofensywne stwarzają jedynie warunki do szerszej ukraińskiej kontrofensywy, której cele nie są na razie jasne. Według think tanku obserwujemy obecnie dopiero pierwszą fazę kontrofensywy.