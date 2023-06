Ukraina. Krajobraz po wielkiej wodzie

Wolontariuszom kilkakrotnie też zabierano łodzie. Ratownicy podejrzewają, że wojsko nie chciało ich dopuścić do tych dzielnic Oleszek, gdzie było najwięcej ofiar. Jak się zdaje, żołnierze używali potem tych łodzi do grabienia opuszczonych domów – o czym informowali ocalali mieszkańcy. W dodatku w wystających z wody domach w Nowej Kachowce już zaczynają urządzać swoje stanowiska ogniowe, co wkrótce może doprowadzić do ostrzałów z drugiego brzegu.

Prawdopodobnie z powodu rejsów z pomocą na okupowane tereny przysłano posiłki rosyjskiej policji politycznej FSB. Ocalali mieszkańcy sądzą, że teraz przystąpią one do „filtracji”, czyli obław, by wyłapać osoby mające kontakty na drugim brzegu.

Nad Dnieprem nie zaczęto jeszcze usuwać skutków powodzi, ale już wiadomo, że katastrofa będzie miała wpływ na cały świat. ONZ już przestrzegło, że zniszczenie systemu nawodnienia na najżyźniejszych ziemiach Ukrainy spowoduje wzrost cen żywności. – Cały ten teren to był spichlerz nie tylko Ukrainy, ale i świata. (…) Nie do uniknięcia są problemy ze żniwami i kolejnym siewem. To będzie miało ogromny wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe – powiedział zastępca sekretarza generalnego ONZ Martin Griffiths.