"Po doznaniu ciężkich strat dzień wcześniej, reżim w Kijowie zreorganizował resztki 23 i 31 Brygady Zmechanizowanej (...), które kontynuowały działania ofensywne" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Rosji.



Reuters podkreśla, że doniesień Rosjan z frontu nie sposób zweryfikować. Ukraińcy nie podają informacji o ponoszonych przez siebie stratach.



"Washington Post" twierdzi, że część przedstawicieli administracji USA uważa, że ukraińska kontrofensywa się rozpoczęła, ale rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, John Kirby, nie chciał komentować tych doniesień.

- Nie będę się wypowiadał za ukraińską armię - uciął temat Kirby.



- Ale kiedykolwiek zdecydują się oni na taki krok i cokolwiek zdecydują zrobić, prezydent (Joe Biden) jest pewien, że zrobiliśmy co możemy w ciągu ostatnich sześciu, ośmiu miesięcy, by upewnić się, że (Ukraińcy) mają sprzęt, są wyszkoleni i dysponują potencjałem, by osiągnąć sukces - dodał.