Wojna w Ukrainie. Kontrofensywa czy starcie o kilka wiosek

A rosyjskie władze nie wiedzą, co mają w tej sytuacji robić. „W Rosji na różnych szczeblach władz nie potrafią uzgodnić swoich działań, i nie wiedzą, jak reagować na wydarzenia w przygranicznych rejonach. Na przykład widać, że miejscowy gubernator nie koordynuje swoich działań z ministerstwem obrony” – uważa amerykański ISW. Przede wszystkim przedstawiciele władz nie wiedzą, jak mają traktować rosyjskich ochotników. Oficjalna propaganda Kremla mówi tylko o ukraińskich dywersantach, nikt nie wspomina o Rosjanach walczących przeciw Putinowi.

Ochotnicy zaś wezwali w niedzielę gubernatora, by przyjechał do nich odebrać jeńców. Gładkow obrzucił ich publicznie wyzwiskami, ale zgodził się spotkać, choć dopiero po interwencji właściciela najemników Prigożyna. W końcu jednak gubernator nie pojawił się na spotkaniu, a jeńców odwieziono do Ukrainy. Za to Prigożyn ogłosił, że jest gotów przyjść na pomoc, ale nie ma amunicji. Natychmiast odezwał się władca Czeczenii Ramzan Kadyrow, który też chciał wysłać swoich ludzi na granicę.

W tym chaosie ani jeden, ani drugi nikogo nie przysłali. „Moja rada dla wszystkich, którzy mieszkają w pasie do 20 kilometrów od granicy – bądźcie gotowi do szybkiego porzucenia swoich domów. (…) Zadbajcie o swoje bezpieczeństwo już teraz. I zapamiętajcie jedną rzecz: dom i ogród to nie są najważniejsze rzeczy w życiu. (…) Bo jeśli zginiecie, to nie będą miały żadnego znaczenia” – wzywał mieszkańców całego rosyjskiego pogranicza „wojenkor” Jegor Chołmogorow.