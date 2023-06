Oficjalnie Zachód potępia, nieoficjalnie - chwali

Oficjalnie przedstawiciele administracji USA krytykują uderzenia na terenie Rosji, ostrzegając, że mogą one prowadzić do eskalacji konfliktu. Ale w nieoficjalnych rozmowach z CNN przedstawiciele administracji USA i państw Zachodu uważają, że ataki na terytorium Rosji są sprytną strategią wojskową, która ma zmusić Rosjan do przerzutu części zasobów do ochrony własnej ziemi, przed rozpoczęciem przez Ukrainę kontrofensywy.



Francuski wiceadmirał Nicolas Vaujour w rozmowie z CNN mówił, że ataki wewnątrz Rosji są po prostu "częścią wojny" i mogą być wykorzystane do wysłania sygnału do mieszkańców Rosji.



- To dobry sposób dla Ukraińców, by wysłać komunikat nie tylko do Władimira Putina, ale też do mieszkańców Rosji - dodał.



Przedstawiciele władz w Kijowie w prywatnych rozmowach mówią, że planują dalsze ataki na cele w Rosji, ponieważ pozwala to odciągnąć rosyjskie siły z frontu.