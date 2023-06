"Prigożyn prawdopodobnie oskarżył rosyjskie wojsko o próbę zniszczenia jego sił, a Kreml o stworzenie konfliktu z czeczeńskimi dowódcami w celu szybkiego ponownego skupienia rosyjskiej debaty na zwykłych celach jego wrogości - rosyjskim przywództwie wojskowym i politycznym" - uważają analitycy waszyngtońskiego think tanku.

Prigożyn prawdopodobnie stara się zebrać prowojenne ultranacjonalistyczne grupy, w tym Kadyrowa i czeczeńskich dowódców, aby przyłączyli się do niego w krytyce.

Oskarżenia Prigożyna są również prawdopodobnie próbą utrzymania swojej pozycji w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej po przejęciu Bachmutu.

Do tej pory niemal codziennie publikował publiczne wystąpienia. Swoją zwiększoną popularność po zajęciu miasta wykorzystał do zintensyfikowania ataków na rosyjskie dowództwo wojskowe i elity, a także do wzmocnienia swoich prób ustanowienia siebie centralną postacią w rosyjskiej społeczności ultranacjonalistycznej.

Skoordynowany atak czeczeńskich dowódców był pierwszym od czasu zdobycia Bachmutu, kiedy to Prigożyn nie był tym, który zainicjował szeroką dyskusję o nim i Grupie Wagnera w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej.