Łukaszenko o "broni atomowej dla wszystkich", którzy dołączą do Rosji i Białorusi

- Nikt nie ma nic przeciw, aby Kazachstan i inne kraje miały tak samo bliskie relacje jak my mamy z Federacją Rosyjską - powiedział białoruski przywódca.



- Jeśli ktoś się niepokoi... (wtedy) to bardzo proste: dołączcie do Związku Białorusi i Rosji. To wszystko: będzie broń atomowa dla każdego - dodał.

Łukaszenko zastrzegł, że jest to jego punkt widzenia, a nie stanowisko Rosji.



Związek Białorusi i Rosji jest konfederacją łączącą oba państwa. W ramach tej struktury dochodzi do pogłębiającej się integracji Rosji i Białorusi.



Rosja wykorzystuje terytorium Białorusi do atakowania Ukrainy - 24 lutego 2022 roku Rosjanie rozpoczęli inwazję na północną Ukrainę z terytorium Białorusi. Od tego czasu z terytorium Białorusi prowadzili też ostrzał rakietowy celów na Ukrainie, z lotnisk na Białorusi startowały też myśliwce rosyjskie atakujące cele na Ukrainie.