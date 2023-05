Nawet milion rubli grzywny za mapy bez Krymu

24 maja minęła 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika. Do tego nazwiska nie trzeba dodawać określeń w stylu „wielki uczony” czy „wybitny astronom”. To nazwisko mówi samo za siebie. Jest symbolem potęgi ludzkiego umysłu i nieustannej potrzeby naszego gatunku do zadawania pytań o porządek i naturę świata.