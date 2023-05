Zgromadzenie Parlamentarne NATO uznało zbrodnie Rosji na Ukrainie za ludobójstwo

- Na sesji Zgromadzenia Luksemburga udało nam się przyjąć niezwykle stanowczą deklarację, która będzie miała daleko idące konsekwencje polityczne – powiedział Czerniew. - To jest nasze dyplomatyczne zwycięstwo. Wszystkie nasze kluczowe życzenia dotyczące ostatecznego tekstu deklaracji zostały wzięte pod uwagę - dodał polityk.



Deklaracja zawiera m.in. poparcie dla powołania międzynarodowego trybunału ds. rosyjskich zbrodni wojennych, zobowiązanie do pomocy Ukrainie w osiągnięciu zwycięstwa, zobowiązanie do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy, wdrożenie dalszych sankcji oraz „Plan Marshalla” mający pomóc w odbudowie zniszczonej przez Rosję gospodarki kraju.

Wileński szczyt odbędzie się w dniach 11-12 lipca, a tematem przewodnim wydarzenia będzie rosyjska inwazja na Ukrainę.

Według "The Washington Post", jak dotąd nie ma jednak zgody co do członkostwa Ukrainy w NATO. Podczas gdy kraje bałtyckie i Czechy chcą przedstawić Kijowowi konkretne kroki w drodze do członkostwa, kraje takie jak Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone wahają się.