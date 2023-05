Zełenski na szczycie Ligi Państw Arabskich: Są wśród was tacy, którzy przymykają oko na cierpienie Ukrainy

- Jestem tu po to, aby każdy mógł spojrzeć uczciwie, bez względu na to, jak bardzo Rosjanie próbują wpływać. Nadal musi istnieć niezależność. I chcę podziękować Arabii Saudyjskiej, chcę podziękować większości z was za wspieranie (...) międzynarodowych stanowisk i Karty Narodów Zjednoczonych - mówił.

W składzie ukraińskiej delegacji znalazł się Mustafa Dżemilew, przywódca Tatarów Krymskich. - Jestem również pewien, że wszystkie wasze narody zrozumieją główne wezwanie, które chcę pozostawić tutaj w Dżuddzie, szlachetne wezwanie do was wszystkich, aby pomóc chronić nasz naród, w tym ukraińską społeczność muzułmańską - powiedział Zełenski. - Jest tu ze mną Mustafa Dżemilew, przywódca Tatarów Krymskich, jednego z rdzennych narodów Ukrainy, którego domem jest Krym, centrum kultury muzułmańskiej na Ukrainie. Przez wieki Tatarzy Krymscy byli i powinni pozostać integralną i silną częścią społeczności muzułmańskiej na świecie - dodał prezydent, zwracając uwagę, że „Krym jako pierwszy ucierpiał z powodu rosyjskiej okupacji”. - Do tej pory większość osób poddawanych represjom na okupowanym Krymie to muzułmanie - zauważył.

Zełenski wyraził też wdzięczność za pomoc Arabii Saudyjskiej w uwolnieniu kilkuset jeńców, przetrzymywanych przez Rosję, w tym obrońców Azowstalu. - Wiecie tu wszyscy, że jesteśmy ludźmi pokoju - podkreślił.