"Doniesienia o kontaktach Prigożyna z ukraińskim wywiadem byłyby częścią starań o uzyskanie względów Putina, przez doprowadzenie do zwycięstwa Grupy Wagnera w Bachmucie a jednocześnie zakulisowo szkodząc rosyjskim wojskom konwencjonalnym" - oceniają analitycy think tanku.

ISW nie spodziewa się, by oskarżenia pod adresem Prigożyna mogły doprowadzić do usunięcia go przez Kreml w krótkiej perspektywie, ale "mogą przyczynić się do zdyskredytowania Prigożyna".

"Kreml prawdopodobnie podejrzewa lub jest świadomy doniesień o komunikacji Prigożyna z ukraińskim wywiadem i prawdopodobnie nie został zaskoczony raportem 'The Washington Post' ani ujawnionymi dokumentami wywiadu USA" - czytamy w analizie.



ISW przypomina, że rosyjskie władze miały grozić Prigożynowi uznaniem go za zdrajcę, jeśli ten wycofa swoje siły z Bachmutu, jak zagroził w maju, domagając się od resortu obrony większych dostaw amunicji.

"Kreml prawdopodobnie przygotowuje mechanizmy zdyskredytowania Prigożyna jako zdrajcy. Anonimowe źródła na Kremlu donoszą, że administracja prezydenta Rosji przygotowuje operację informacyjną, by publicznie zdyskredytować Prigożyna" - czytamy w analizie. Jednak - jak pisze ISW w analizie - "Kreml raczej nie zagrozi Prigożynowi w czasie, gdy Grupa Wagnera walczy na froncie". "Prigożyn dowodzi Grupą Wagnera w Donbasie i jego usunięcie zakłóciłoby funkcjonowanie rosyjskich linii w Bachmucie - to ryzyko, którego Putin raczej nie podejmie" - ocenia ISW.