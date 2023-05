Izrael zaatakował Strefę Gazy. Ofiarami dowódcy Islamskiego Dżihadu i cywile

W ubiegłym tygodniu śmierć Palestyńczyka prowadzącego strajk głodowy w izraelskim areszcie doprowadziła do wymiany ognia na granicy między Izraelem a Strefą Gazy, w wyniku której zginął jeden Palestyńczyk.



Od stycznia, w związku z narastającą falą przemocy między Izraelem a Palestyńczykami, zginęło ponad 90 Palestyńczyków i co najmniej 19 obywateli Izraela oraz innych państw.



COGAT, jednostka izraelskiego Ministerstwa Obrony, która koordynuje kontakty cywilne z Palestyńczykami, poinformowała, ze dwa przejścia między Izraelem a Strefą Gazy zostały zamknięte dla ruchu ludzi i towarów do odwołania.



Izrael spodziewa się rakietowego odwetu za atak na Strefę Gazy w związku z czym izraelska armia poinstruowała mieszkańców miast i miasteczek położonych w odległości 40 km i mniejszej od granicy ze Strefą Gazy, by przebywali w pobliżu schronów od 2:30 czasu lokalnego we wtorek do 18:00 w czwartek.