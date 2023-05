Nagroda Pulitzera dla ukraińskich reporterów Associated Press

Poplecznicy Iranu w Iraku, we współpracy z siłami specjalnymi Al-Kuds, irańską jednostkę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej odpowiedzialną za operacje specjalne poza granicami Iranu, przemycali broń do Syrii, wykorzystując do tego dostawy pomocy humanitarnej wysyłanej do tego kraju po trzęsieniu ziemi z początku lutego 2023 roku. Takie wnioski płyną z publikacji "Washington Post" - amerykański dziennik powołuje się przy tym na tajne dokumenty USA, które zostały upublicznione w internecie.