Rosyjski Kindżał nad Kijowem zestrzelony za pomocą systemu Patriot

Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 437 Trwa inwazja Rosji na Ukrainę, rozpoczęta 24 lutego 2022 roku. W piątek szef Grupy Wagnera zapowiedział odwrót swoich sił z Bachmutu, o który walki trwają od 9 miesięcy.

Dowódca sił powietrznych Mykoła Oleszczuk poinformował, że pocisk balistyczny typu Kindżał został przechwycony podczas nocnego ataku na stolicę Ukrainy na początku tygodnia. Był to również pierwszy przypadek użycia przez Ukrainę systemów obronnych Patriot.

Oleszczuk powiedział, że Kindżał został wystrzelony przez samolot MiG-31K z terytorium Rosji i został zestrzelony pociskiem systemu Patriot.

Kindżał to jedna z najnowszych i najbardziej zaawansowanych rosyjskich broni. Moskwa twierdzi, że wystrzeliwana z powietrza rakieta balistyczna ma zasięg do 2000 kilometrów i leci z prędkością 10 razy większą niż dźwięk, co utrudnia jej przechwycenie.

Połączenie prędkości hipersonicznej i ciężkiej głowicy pozwala Kindżałom niszczyć silnie ufortyfikowane cele, takie jak podziemne bunkry czy górskie tunele. Ukraińskie wojsko przyznało wcześniej, że brakuje środków do przechwycenia tych pocisków.