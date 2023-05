Rosyjska armia rozpaczliwie okopuje się na Ukrainie

Czytaj więcej Konflikty zbrojne ISW: Zmiany w rosyjskim dowództwie uniemożliwiają prowadzenie spójnej kampanii na Ukrainie Rosyjskie porażki podczas ostatniej ofensywy prawdopodobnie doprowadziły do podziału odpowiedzialności na Ukrainie pomiędzy dwie frakcje Ministerstwa Obrony - informuje Instytut Studiów nad Wojną w swoim poniedziałkowym raporcie.

Możliwe, że przynajmniej część urzędników na Kremlu zdaje sobie z tego, jak naprawdę wygląda sytuacja. W każdym razie niedawno rozesłano stamtąd instrukcje dla mediów co i jak mają mówić o wojnie w Ukrainie.

„Nie zmniejszać oczekiwań w stosunku do oczekiwanego kontrataku Ukrainy przy wsparciu NATO […] i nie mówić, jakoby Kijów nie było do niego gotów. (Stawiać akcent na to, że) zachodnie kraje we wszelki sposób wspierają Ukrainę” – opisuje niezależny portal Meduza zawartość instrukcji. „Jeśli atak się nie uda, będzie można mówić, że armia umiejętnie odbiła przeważające siły wroga. Jeśli Ukraina osiągnie jakieś sukcesy i zajmie jakieś tereny, to da się to wyjaśnić: cały Zachód skupił ogromne zasoby na froncie, ale jego wysiłki – w porównaniu z osiągnięciami – są skromne. Czyli armia, tak w ogóle, też dała sobie radę” – wyjaśniali Meduzie urzędnicy z Kremla.

A może odwrót

– Na froncie w okolicach Chersonia i Zaporoża Rosjanie mają już po kilka linii obrony, ale nie zatrzymają dobrze wyszkolonych wojsk z silnym wsparciem inżynieryjnym. Dlatego już widać przygotowania Rosjan do wycofania się stamtąd. Świadczy o tym samo rozmieszczenie umocnień czy garnizonów. Z kierunku chersońskiego szykują się do odwrotu w stronę Krymu, a z zaporoskiego na Mariupol, Rostów nad Donem – w stronę Donbasu – wyjaśnia Switan.

Nie wiadomo, ile sprzętu inżynieryjnego zdołała zgromadzić ukraińska armia, ale specjalne wozy bojowe do niszczenia umocnień dostała z Niemiec, Danii i Norwegii. Nawet liczebności ewentualnej grupy uderzeniowej nie udaje się ustalić, choćby w przybliżeniu. Szacunki wahają się od 12 do 22 brygad (i od 20 tys. do 60–70 tys. żołnierzy).

Ale część zachodnich mediów, analityków, jak i ukraińskich żołnierzy, twierdzi, że kontratak już się zaczął. – Wszyscy oczekują, że Ukraina wygra jednym uderzeniem. Ale to tak nie działa – mówił jeden z żołnierzy. Na froncie w stepach już pojawiły się podobno nowe oddziały ukraińskie i zaczęły wybijać Rosjan z okopów w kierunku Melitopola. Podobnie w okolicach atakowanej od kilku miesięcy Awdijiwki (na północnych przedmieściach Doniecka). Rosyjscy blogerzy zaczęli alarmować, że Ukraińcy wbili się tam na głębokość 1,5 kilometra w rosyjską obronę.