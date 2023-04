Ci, którzy są rozczarowani nie pójdą do PO, do Lewicy, a mogą iść do nas. Po to ten projekt ma tę atrakcyjność, że nie będzie utwardzał bańki, tylko otworzyć się na środowiska, które jeszcze niedawno głosowały na PiS - powiedział na antenie Radia Zet Piotr Zgorzelski, mówiąc o koalicji PSL z Polską 2050. Jak zaznaczył polityk, jeśli nowy projekt otworzy się na inne środowiska, może przekroczyć 20 proc.