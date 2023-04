Sobowtór Putina nad Dnieprem? Kto wizytował rosyjskie wojska na froncie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 421 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi o formowaniu nowych jednostek straży granicznej.

Parę dni temu rosyjskie media rządowe pokazały relacje z wizyty gospodarza Kremla w sztabie rosyjskich wojsk w okupowanym częściowo obwodzie chersońskim oraz w rosyjskich jednostkach w obwodzie ługańskim. Wizyta odbyła się jeszcze przed prawosławną Wielkanocą, ale była trzymana w tajemnicy przez kilka następnych dni. To była druga wizyta Putina na okupowanych terenach Ukrainy od początku wojny, pod koniec marca prezydent Rosji odwiedzał Mariupol.

Reklama

Wielu obserwatorów zaczęło się zastanawiać, jak Władimir Putin, który tak mocno troszczy się o swoje bezpieczeństwo i usadza rozmówców po drugiej stronie kilkumetrowego stołu, odważył się odwiedzić ogarnięte wojną tereny. Wielu zaczęło się też zastanawiać, czy współpracujący z USA wywiad ukraiński w ogóle wiedział o tych wizytach?

- Po pierwsze, tam nie było Putina. To dokładnie znana informacja. Do tego, by spotkać się z prawdziwym Putinem, musicie co najmniej 10-14 dni spędzić na kwarantannie. Żadnego Putina tam nie było. Był to zwyczajny sobowtór, ma ich kilku. To też znana rzecz – stwierdził ostatnio szef Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. Po prezydencie Wołodymyrze Zełenskim jest jednym z kilku najbardziej poinformowanych ludzi w państwie ukraińskim. Przekonywał, że Putin już od dawna nie wybiera się w spontaniczne podróże i przygotowania do jakiegokolwiek jego wyjazdu trwają 2-3 tygodnie uwzględniając „szereg procedur”.