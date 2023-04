Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 418 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow, zapowiedział odejście z urzędu po wygranej przez Ukrainę wojnie.

Konto na Telegramie, na którym opublikowano m.in. część dokumentów, które wyciekły z Pentagonu, założyła i prowadziła Sarah Bils. To 37-letnia mieszkanka Oak Harbor w stanie Waszyngton, która do listopada 2022 r. służyła w US Naval Air Station na wyspie Whidbey.

W mediach społecznościowych używała nicka Donbass Devushka.



Na swoim koncie chwali brutalność najemników z Grupy Wagnera, a czasami celebruje śmierć ukraińskich bojowników.

Jej prawdziwą tożsamość ustalili członkowie internetowej społeczności NAFO, ujawniający kremlowskie fejki i dezinformacje, a po raz pierwszy została zgłoszona przez witrynę publikującą m.in. informacje o wojnie, znaną jako Malcontent News.