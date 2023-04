Kryzys bankowy w USA trwa i będzie miał konsekwencje w nadchodzących latach – uważa dyrektor generalny JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon. Napisał on w liście do akcjonariuszy, że. „obecny kryzys jeszcze się nie skończył, a nawet jeśli jest już za nami, jego reperkusje będą widoczne w nadchodzących latach”.