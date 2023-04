Ołeksij Daniłow swoją 12-punktową propozycję przedstawił na Facebooku. Pierwszy punkt dotyczył projektu i lokalizacji pomnika "rosyjskiego okrętu wojennego idzie do piekła".

Zapowiedział również ściganie za kolaborację i zdradę stanu. Każdy przypadek współpracy z władzami okupacyjnymi ma być indywidualnie oceniany.

"W odniesieniu do urzędników państwowych, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy organów ścigania i innych kategorii osób, które od 2014 roku były zatrudnione przez władze Ukrainy, MSW, Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, Ministerstwo Obrony i inne, a które pracowały dla rosyjskich struktur okupacyjnych po lutym 2014 roku, ukraińskie sądy ustalą, czy podlegają one odpowiedzialności karnej. Ale jeśli nie, to zostaną pozbawieni emerytur państwowych, łącznie z zakazem dalszego zatrudnienia w organach państwowych i samorządowych Ukrainy" - poinformował Daniłow.

"Rosja lub inny podmiot, który będzie rościł sobie prawo do sukcesji, zapewni bezwarunkową i całkowitą ekstradycję wszystkich osób podejrzanych o zdradę i inne przestępstwa kryminalne, zarówno obywateli Ukrainy, jak i Rosji, zaangażowanych w zbrodnie wojenne (międzynarodowe zbrodnie bez przedawnienia - ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości) popełnione na terytorium naszego państwa w ogóle, a Krymu w szczególności" - dodał.

Ścigani mają być także propagandyści - dziennikarze oraz eksperci, którzy przyczynili się do okupacji, militaryzacji edukacji dzieci i nawoływania do nienawiści wobec Ukrainy.

Kolejny punkt przewiduje, że "obywatele Rosji, którzy nielegalnie przybyli na pobyt na Półwyspie Krymskim po lutym 2014 roku, muszą natychmiast opuścić terytorium Ukrainy w terminie określonym przez prawo".

"Umowy zatwierdzone na podstawie prawa nieukraińskiego po lutym 2014 roku, w tym dotyczące nieruchomości, są uznane za nieważne. Ustawa ta obowiązuje od 9 lat. Własność nieruchomości pozostaje w rękach obywateli Ukrainy. Jeśli zostanie zawłaszczona lub znacjonalizowana, okupanci zwracają mienie właścicielom" - zapowiada.

Plan zakłada także demontaż Mostu Krymskiego.

"Realizowany jest kompleksowy program pod nazwą Detoksykacja, mający na celu neutralizację skutków wieloletniej propagandy rosyjskiej w świadomości społecznej mieszkańców półwyspu" - czytamy.

Daniłow chce również stworzenia bazy, w której zgromadzone będą przykłady rosyjskich zbrodni na obywatelach Ukrainy, którzy stawiali opór okupacji oraz przywrócenie praw aktywistów ukraińskich i krymskotatarskich.

Mówi także o natychmiastowym uwolnieniu wszystkich obywateli Ukrainy, Tatarów krymskich i Ukraińców, którzy od 2014 roku byli prześladowani przez Federację Rosyjską z powodów politycznych.