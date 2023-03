Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 384 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja wyraziła gotowość do przedłużenia tzw. porozumienia zbożowego o 60 dni.

ISW pisze, że "rosyjscy blogerzy wojskowi są w dużej mierze zgodni co do tego, że ukraińskie siły uczynią priorytetem działania ofensywne na południu w kierunku Berdiańska i Melitopola wobwodzie zaporoskim lub Mariupola-Wołnowachy w obwodzie donieckim".



Reklama

"Niektórzy twierdzą, że ukraińskie siły mają wystarczające siły bojowe, by przeprowadzić drugą kontrofensywę albo na drugim odcinku frontu na południu Ukrainy, albo wzdłuż linii Kupiańsk-Swatowe w północno-wschodnim obwodzie charkowskim" - czytamy w analizie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Trwają walki o Bachmut. "Ukraina traci rezerwy potrzebne do kontrofensywy" Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w wieczornym wystąpieniu mówił, że przyszłość kraju rozstrzyga się w walkach na wschodzie. Tymczasem Ołeh Żdanow, ukraiński analityk wojskowy zauważa, że Ukraina rzuca do obrony Bachmutu rezerwy, przeszkolone na Zachodzie.

"Związany z Grupą Wagnera bloger wojskowy (...) twierdzi, że ukraińskie siły" rozbijają "najlepsze dostępne rosyjskie jednostki piechoty wokół Bachmutu", by "zredukować zdolności rosyjskich wojsk do powstrzymania ukraińskich natarć" - pisze też ISW.



Reklama

Jak pisze ISW bloger ten twierdzi, że ukraińskie oddziały będą w stanie posuwać się na południe natrafiając na "minimalny rosyjski opór na południowej Ukrainie" ponieważ "zniszczony Krym" ma znaczenie strategiczne podczas gdy "zniszczony Donbas" go nie ma.



Rosyjscy blogerzy wojskowi są w dużej mierze zgodni co do tego, że ukraińskie siły uczynią priorytetem działania ofensywne na południu Fragment analizy ISW

Think tank zauważa też wypowiedź deputowanego do rosyjskiej Dumy, Dmitrija Kuzniecowa, który stwierdził, że Ukraińcy mogą wziąć na cel most nad Cieśniną Kerczeńską (Most Krymski) podobnie jak przez długi czas atakowali Most Antonowski w obwodzie chersońskim.

Kuzniecow - jak pisze ISW - wzywa rosyjskie siły do "szybkiego rozwinięcia systemów do zwalczania dronów, by chronić strategiczne szlaki komunikacji łączące Krym z terytorium Rosji".