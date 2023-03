Po 12 latach tłoczenia gazu z Rosji do Niemiec i dalej na zachód Europy, rosyjska broń gazowa - gazociąg Nord Stream, przechodzi do przeszłości. Udziałowcy o tym wiedzą. Najpierw niemiecki Wintershall Dea spisał swoje udziały. Teraz zrobiła to niderlandzka firma Gasunie.