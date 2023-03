Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 377 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada wyzwolenie "każdego miasta i każdej wsi na Ukrainie".

ISW odnotowuje, że według niektórych źródeł na Zachodzie Ukraińcy osłabiają pod Bachmutem swoje własne elitarne jednostki walcząc głównie z zaciągniętymi w rosyjskich więzieniach najemnikami z Grupy Wagnera, którzy pełnią rolę mięsa armatniego, co może być niekorzystne dla Ukrainy nawet pomimo wysokich rosyjskich strat. "Ta obserwacja jest co do zasady słuszna, ale zasób rekrutów w rosyjskich więzieniach, zdolnych do walki, nie jest nieograniczony i wyeliminowanie dziesiątek tysięcy z nich pod Bachmutem oznacza, że nie będą dostępni w czasie istotniejszych walk" - czytamy w analizie.



Jak pisze ISW rosyjskie zgrupowanie pod Bachmutem składa się głównie z jednostek Grupy Wagnera i jednostek rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych, a także "wojsk o niższej jakości". Obecnie - jak czytamy w analizie - Rosjanie zmienili taktykę na tym odcinku frontu i rzucają do walki lepiej wyszkolonych żołnierzy sił specjalnych i pododdziały wojsk konwencjonalnych.

Żołnierze elitarnych rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych mieli pojawić się pod Bachmutem pod koniec grudnia i na początku stycznia, wspierając działania Grupy Wagnera na tym odcinku frontu - pisze ISW.



"Grupa Wagnera nadal używa więźniów do wsparcia działań w Bachmucie, chociaż na znacznie mniejszą skalę niż w poprzednich miesiącach, ze względu na ogromne straty poniesione jeśli chodzi o tych rekrutów w czasie frontalnych ataków" - piszą analitycy think tanku.

"Wagner rzuca teraz do walki swoich najlepszych żołnierzy, i to oni wykrwawiają się wraz z poborowymi" - czytamy w analizie.



Według ISW bitwa o Bachmut "poważnie osłabia najlepsze jednostki Grupy Wagnera, pozbawiając Rosję najskuteczniejszych i trudnych do zastąpienia jednostek uderzeniowych". "Ataki Wagnera osiągnęły już kulminację, zmuszając Ministerstwo Obrony Rosji do skierowania niektórych swoich elitarnych wojsk powietrzno-desantowych w rejon walk" - ocenia think tank.



"Okazja do osłabienia elitarnych jednostek Grupy Wagnera, a także innych elitarnych jednostek (rosyjskich), jeśli te zostaną rzucone do walki, w czasie walk obronnych w środowisku miejskim (...) jest atrakcyjna (dla Ukrainy)" - pisze ISW.