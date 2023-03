Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 374 Minął rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję 24 lutego 2022 roku. Ofensywa, która według twierdzeń Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

Podczas debaty generalnej na V Konferencji ONZ w sprawie krajów najsłabiej rozwiniętych w Katarze Prezydent RP zaznaczył, że Federacja Rosyjska zamierza podbijać i eksploatować swoich sąsiadów, co jest kontynuacją historycznego kolonializmu.

Andrzej Duda oświadczył, że Imperium porywa ludzi, w tym dzieci, i transportuje w głąb Rosji.

- Według Ukraińców Rosjanie uprowadzili 100 tys. dzieci. Jeśli ktoś nie podporządkuje się woli imperium, zostaje zabity. Czy to nie brzmi znajomo? Czy nie jest to coś, co zdarzyło się w historii wielu krajów? - pytał polski prezydent. - Mówię to otwarcie, ponieważ Polska historycznie była ofiarą brutalnej polityki sąsiednich imperiów – dodał.

Ponadto Duda stwierdził, że wsparcie UE dla mieszkańców krajów najsłabiej rozwiniętych powinno pozostać priorytetem. Prezydent RP zwrócił uwagę, że te kraje również ucierpiały z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.