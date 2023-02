W poniedziałek prezydent USA Joe Biden odwiedził Kijów w przeddzień pierwszej rocznicy pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Biden spotkał się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i zapowiedział, że USA przekażą Ukrainie dodatkowe 500 mln dolarów pomocy wojskowej, w tym m.in. pociski do haubic, rakiety przeciwpancerne i radary obserwacji powietrznej.

Ukraińscy urzędnicy reagują na oświadczenia niewymienionych z nazwiska urzędników amerykańskiej obrony dotyczące tempa i perspektyw wojny.

Zełenski i minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podkreślili też, że ukraińskie wojska nadal przygotowują się do kontrofensywy w najbliższym czasie.

ISW przypomina, że prezydent Ukrainy powiedział, że Ukraina będzie nadal bronić Bachmutu, ale "nie za wszelką cenę".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski: Ukraina nie będzie bronić Bachmutu za wszelką cenę Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zasugerował wycofanie wojsk z Bachmutu, jeśli jego obrona będzie wiązała się ze zbyt dużymi stratami w ludziach.

W raporcie zaznaczono, że ISW nadal uważa decyzję Ukrainy o obronie Bachmutu za strategicznie uzasadniony wysiłek mający na celu zaciśnięcie sił rosyjskich na wydzielonym odcinku frontu.

"Zełenski prawdopodobnie zmiękczył stanowisko swojej administracji w sprawie Bachmutu, aby poczynić ograniczone retoryczne ustępstwo wobec amerykańskich urzędników.

Od dawna było jasne, że Ukraina nie będzie dalej bronić Bachmuta ryzykując, że zostanie otoczona, więc wypowiedź Zełenskiego raczej nie świadczy o realnej zmianie strategii Kijowa" - zaznaczono w raporcie.

Analitycy przypominają też, że Fiodor Wenisławski, członek komisji Rady Najwyższej ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu, powiedział, że Rosja rzuciła "wszystkie gotowe do walki jednostki na linii kontaktu do obwodów ługańskiego i donieckiego, a także częściowo do obwodu zaporoskiego", potwierdzając ocenę, że Rosja nie ma dużych, niewykorzystanych rezerw gotowych do walki, które można rozmieścić i zmienić przebieg operacji.

"Te ukraińskie wypowiedzi są zgodne z oceną ISW, że Ukraina jest w stanie odzyskać inicjatywę w 2023 roku, pod warunkiem, że będzie wystarczające i terminowe wsparcie Zachodu" - podsumowują eksperci.