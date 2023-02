Korespondencja z Kijowa

- Gdzie konkretnie - to jest niejasne, ale oczekiwanie, że do takiego spotkania dojdzie, wyraża wielu - powiedziała rp.pl Kristina Berdynskych, czołowa dziennikarka ukraińska.

O szykowanym spotkaniu Bidena z Zełenskim, może w szerszym gronie z prezydentem Andrzejem Dudą czy też innymi przywódcami z regionu, usłyszałem też z ważnego kijowskiego źródła politycznego.

Za potwierdzenie planów takiego spotkania można także uznać pewne zamieszanie związane z wizytą premier Włoch Giorgii Meloni w Kijowie. Najpierw media włoskie informowały, że Meloni ma się tu pojawić we wtorek po poniedziałkowej, inauguracyjnej wizycie w Warszawie i spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.

W niedzielę wieczorem agencja Reuters, powołując się na źródła w Rzymie, podała, że szefowa włoskiego rządu ma się spotkać z Zełenskim w Kijowie już w poniedziałek.

Dlaczego to istotne? Gdyby utrzymał się ich wtorkowy termin, to prezydent Ukrainy nie miałby już potem raczej szans dotrzeć na spotkanie z Bidenem - ani do Warszawy, ani Rzeszowa czy jego okolic. A to, z powodów bezpieczeństwa, są, jak się wydaje, miejsca ich potencjalnego spotkania. Z Kijowa zaś do granicy z Polską podróż pociągiem (w ten sposób poruszają się politycy na tej trasie) trwa około 10 godzin. A często dłużej, przejazd spowalniały w ostatnich dniach alarmy bombowe w środkowej Ukrainie. Niektóre pociągi kursujące z Kijowa do Przemyśla i z Przemyśla do Kijowa miały w weekend kilkugodzinne opóźnienia.